Минюст Украины зарегистрировал партию Вакарчука

Киев, , 18:38 — REGNUM Министерство юстиции Украины зарегистрировало партию «Голос», лидером которой является солист группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук. Об этом сообщается 21 мая на странице политической силы в Facebook.

Как уточнила руководитель штаба партии Юлия Клименко, партия «Голос» была перерегистрирована из другой, созданной ещё три года назад. По её словам, сделано это было в связи с нехваткой времени на то, чтобы «успеть самостоятельно зарегистрировать свою партию».

«Наши партнёры из малого и среднего бизнеса позволили нам использовать свою партию, которую они зарегистрировали в 2015 году, чтобы идти на местные выборы. Мы перерегистрировали её в партию «Голос» и идём на выборы», — пояснила она.

Напомним, что ранее в этом году Святослав Вакарчук намеревался участвовать в выборах президента Украины, но позднее снял свою кандидатуру. Перед вторым туром выборов он выступал в поддержку Петра Порошенко, призывая своих сторонников голосовать «не по приколу». В начале мая Вакарчук объявил о намерении баллотироваться в Верховную раду.

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