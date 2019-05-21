Соцопрос: Правительство Грузии теряет доверие и рейтинг

Тбилиси, , 18:33 — REGNUM Тех, кто считает, что Грузия развивается в неправильном направлении, за последние 4 месяца стало больше, а тех, кто одобряет направление развития страны, — меньше. Соответствующие данные последнего опроса общественного мнения в Грузии обнародовала американская НПО Национал-демократический институт (NDI). Исследования по ее заказу на этот раз были проведены с 28 марта по 15 апреля включительно, а участие в них в масштабе всей страны приняли более 2,9 тысяч человек.

Для ответа на вопрос, в каком направлении развивается Грузия, респондентам было предложено три традиционных ответа. 25% на этот раз сочли, что страна развивается в правильном направлении, 46% выразили уверенность, что она развивается неправильно, а по мнению еще 26% респондентов, Грузия вообще не меняется.

На этот же вопрос в ходе исследований, проведенных по заказу NDI в декабре прошлого года, положительный ответ дали 29% опрошенных, для которых страна развивалась правильно, отрицательный — 38%, а еще 30% никаких изменений в состоянии страны не видели.

Больше недовольных направлением развития страны оказалось в малых городах (54%) и Тбилиси (52%), далее идут крупные города (47%), села (45%), а меньше всего отрицательных ответов было получено в армянских (26%) и азербайджанских (20%) поселениях.

На этот раз исследователи представили респондентам список понятий, личностей, институций и даже стран и объединений и предложили ответить на вопрос, объединяет ли общество то или иное «понятие» или разделяет. Судя по полученным ответам, больше всего объединяют грузинское общество религия (62%), просветительские институты (53%), Евросоюз (46%), НАТО (45%), а больше всего разделяют неправительственные организации (43%), лидеры страны (68%), грузинские СМИ (72%), существующая экономическая система (73%), Россия (73%) и политики (81%).

В сравнении с последними исследованиями ухудшились оценки деятельности правительства Грузии. Если в декабре 2018 года положительно оценивали деятельность правительсва 44%, а отрицательно — 53%, то по итогам последних исследований положительные оценки деятельности нынешней власти дали 36% респондентов, отрицательные — 56%. В марте 2018 года положительно оценивали деятельность правительства 45%, отрицательно — 49%.

Что касается деятельности политиков, то по рейтингу и количеству положительных оценок со значительным отрывом от коллег по партии лидирующую позицию занял мэр Тбилиси Каха Каладзе. Очень хорошо его работу оценили 10% респондентов, хорошо — 33%, посредственно — 30%, плохо — 16% и очень плохо — 7%.

На второе место исследователи вывели президента Саломе Зурабишвили, которая заслужила лишь 1% оценок «очень хорошо», 19% — «хорошо», 38% — «посредственно», 21% — «плохо» и 9% — «очень плохо».

Далее идет премьер Мамука Бахтадзе, набравший 3% «очень хорошо», 17% «хорошо», 44% «посредственно», 17% «плохо» и 5% «очень плохо». А последним в этом рейтинге стоит председатель парламента Ираклий Кобахидзе с оценками «очень хорошо» 2%, «хорошо» 4%, «посредственно» 38%, «плохо» 25% и «очень плохо» 8%.

NDI фиксирует падение рейтингов грузинского руководства. В марте 2018 года у премьера Бахтадзе было 25% положительных оценок против нынешних 20%, у президента (пост которого год назад занимал Георгий Маргвелашвили) было 26% (20% набрал нынешний президент), а у председателя парламента количество положительных оценок за этот период сократилось с 19% до 15%. С 53% в марте прошлого года до 43% в марте нынешнего года упало и количество положительных оценок мэра Тбилиси, но негативных (23%) и посредственных (30%) оценок его деятельности все же намного ниже.