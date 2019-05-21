Силовые структуры Украины раздроблены на удельные княжества — эксперт

Киев, , 18:31 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский без всяких обязательств получил самые большие полномочия в стране. Об этом написал на своей странице в Фейсбук главред украинского издания «Цензор.НЕТ» Юрий Бутусов.

«Сегодня Владимир Зеленский получил уникальный шанс, который выпадает раз в истории. Он без всяких обязательств получил самые большие полномочия в стране, возможность прямо или косвенно влиять на любые процессы жизни государства. Просто не будет. Во-первых, президент зайдет на должность и увидит, как много зависит в стране от его решений», — отметил Бутусов.

Он сообщил, что Зеленскому предстоит решить проблему кадров и раздробления силовых структур.

«Во-вторых, президент увидит, что государственная власть в крайне хилом состоянии, дееспособность многих структур власти минимальная, систему управления предстоит построить. В-третьих, проблема кое-где даже не в том, что надо найти профессионалов, а в том, что кадровая система давно разрушена, и профессионалов только предстоит взрастить. Силовые структуры раздроблены на множество удельных княжеств, и единой системой не являются», — добавил Бутусов.

По его словам, президенту придется широко делегировать полномочия и ответственность назначенным руководителям, поощрять инициативу и самостоятельность. «Без этого не будет реформ, без этого не будет быстрых изменений, без этого не будет изменения отношения к человеку. Ручное управление уже не сработает, вернуть старую модель управления уже не выйдет», — считает эксперт.

При этом он напомнил, что «страна ведет войну, враг не собирается ее прекращать, а лживая завеса псевдомирных обещаний используется просто для дальнейшего прикрытия» агрессии. Бутусов также призывает Зеленского не исключать риск активизации «наземной войны».

«Но окно открыто настежь, и есть несколько месяцев, чтобы произвести взвешенные кадровые назначения в силовом блоке, в своем аппарате, и постепенно начать выстраивать дееспособную модель власти. Да, надо рисковать, надо строить порядок среди хаоса — а с другой стороны, это лучший старт для настоящих структурных реформ», — подытожил Бутусов.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 мая в Киеве прошла инаугурация президента Владимира Зеленского. 20 мая президент провел закрытые переговоры с министром обороны Степаном Полтораком, а также совещание с лидерами парламентских фракций и групп.

Напомним, 21 мая советник президента по юридическим вопросам, адвокат Андрей Богдан заявил, что в ближайшие дни президент Зеленский подпишет указ о роспуске Верховной Рады. Внеочередные выборы будут назначены на 21 июля. «Что касается самого указа, он будет подписан в ближайшее время. Мы ожидаем его обнародование в ближайшие дни. Для себя мы видим наиболее допустимую дату проведения голосования 21 июля 2019 года. На сегодняшний день ещё идут консультации с Центральной избирательной комиссией относительно процедуры выборов», — сказал Богдан.