Либералы обвинили Сальвини, Ле Пен и Фараджа в оплаченном Путиным сговоре

Рим, , 18:28 — REGNUM Целый ряд европейских политиков, в том числе вице-премьер Италии Маттео Сальвини, лидер французского «Национального объединения» Марин Ле Пен, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, лидер британской партии «Brexit» Найджел Фарадж вступили в сговор с целью «разрушения Европы», заявил во вторник, 21 мая, лидер европейского альянса либералов ALDE Ги Верхофстадт, передает Il Fatto Quoitidiano.

«Сговор», по мнению Верхофстадта, как и сами эти политики, «оплачен Путиным».

Верхофстадт вызвал Сальвини (которого, очевидно, считает лидером данного «сговора») на дебаты и отметил, что готов ради этого приехать в Италию.

Ответа со стороны Сальвини пока не последовало. Ранее он отмечал, что его оппоненты часто обвиняют его в получении денег из России, но еще ни разу не привели ни одного доказательства.

Выборы в Европарламент пройдут 26 мая. По данным социологов, все упомянутые Верхофстадтом политические силы имеют хорошие шансы занять в своих странах первые места.