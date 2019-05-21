За атакой на танкеры ОАЭ стоит Иран — Помпео

Вашингтон, , 18:26 — REGNUM Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что Исламская Республика Иран может стоять за атаками на нефтяные танкеры Объединённых Арабских Эмиратов. Об этом Помпео заявил в интервью журналисту Хью Хэвитту.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, министерство иностранных дел и международного сотрудничества ОАЭ заявило, что на минувшей неделе четыре торговых судна подверглись «актам вредительства» в районе порта Фуджейра. При этом никто не пострадал. Подчеркивается, что в результате атаки никакие опасные жидкости и топливо никуда не вылились.

Другой конкретики власти ОАЭ не сообщили. Однако Помпео считает, что за этой атакой могут стоять иранцы.

«Мы не сделали окончательного вывода, о котором мы можем говорить публично, но, учитывая все региональные конфликты, которые мы наблюдали за последнее десятилетие, и природу этих атак, кажется, что вполне вероятно, что Иран стоял за ними», — сказал Помпео.