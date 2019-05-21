Премьер-министр Ирака хочет помирить Иран и США

Багдад, , 18:17 — REGNUM Премьер-министр Ирака Адель Абдул-Махди заявил о готовности участвовать в урегулировании напряженности между США и Ираком, 21 мая передает агентство Associated Press.

Абдул-Махди сообщил журналистам, что Багдад послал делегации в Вашингтон и Тегеран. Сам премьер-министр готов участвовать в обсуждении конфликта на переговорах в Кувейте 22 мая.

Ирак имеет тесные связи как с США, военный контингент которых присутствует в стране, так и с Ираном, который является одним из главных региональных союзников Багдада.

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