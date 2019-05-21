Вторник, 21 Мая 2019 года
18:18:23 МСК

Премьер-министр Ирака хочет помирить Иран и США

Политика

Багдад послал делегации в Вашингтон и Тегеран

Багдад, 21 мая 2019, 18:17 — REGNUM  Премьер-министр Ирака Адель Абдул-Махди заявил о готовности участвовать в урегулировании напряженности между США и Ираком, 21 мая передает агентство Associated Press.

Абдул-Махди сообщил журналистам, что Багдад послал делегации в Вашингтон и Тегеран. Сам премьер-министр готов участвовать в обсуждении конфликта на переговорах в Кувейте 22 мая.

Ирак имеет тесные связи как с США, военный контингент которых присутствует в стране, так и с Ираном, который является одним из главных региональных союзников Багдада.

Читайте также: Муктада ас-Садр: Ирак не переживет войны Ирана и США

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Противостояние Ирана и США
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить