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Зеленский начал поход против олигархов — депутат Госдумы

Политика

Уголовное преследование Порошенко

Москва, 21 мая 2019, 18:12 — REGNUM  В Госдуме в возбуждении уголовного дела по статье о государственной измене в отношении экс-президента Петра Порошенко увидели угрозу элитам Украины, передает корреспондент ИА REGNUM 21 мая.

«Возбуждение уголовного дела по статье о государственной измене в отношении экс-президента Петра Порошенко — это прямая угроза уходящим политическим элитам Украины, замешанным в разного рода махинациях и разворовывании страны», — заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).

Это станет началом объявленного Владимиром Зеленским похода против олигархов, однако никак не отразится на жизни простых украинцев и не избавит Украину от войны и разрухи, полагает парламентарий.

Основанием для расследования в отношении Порошенко стало заявление Андрея Портнова — бывшего заместителя главы администрации президента Виктора Януковича. Портнов обвиняет Порошенко в том, что тот, будучи главой государства, совершил госизмену, когда отправил моряков в Керченский пролив.

Читайте ранее в этом сюжете: Керченская провокация: на Порошенко завели дело о госизмене

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Президент Украины Владимир Зеленский
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