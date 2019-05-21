Зеленский начал поход против олигархов — депутат Госдумы

Москва, , 18:12 — REGNUM В Госдуме в возбуждении уголовного дела по статье о государственной измене в отношении экс-президента Петра Порошенко увидели угрозу элитам Украины, передает корреспондент ИА REGNUM 21 мая.

«Возбуждение уголовного дела по статье о государственной измене в отношении экс-президента Петра Порошенко — это прямая угроза уходящим политическим элитам Украины, замешанным в разного рода махинациях и разворовывании страны», — заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).

Это станет началом объявленного Владимиром Зеленским похода против олигархов, однако никак не отразится на жизни простых украинцев и не избавит Украину от войны и разрухи, полагает парламентарий.

Основанием для расследования в отношении Порошенко стало заявление Андрея Портнова — бывшего заместителя главы администрации президента Виктора Януковича. Портнов обвиняет Порошенко в том, что тот, будучи главой государства, совершил госизмену, когда отправил моряков в Керченский пролив.

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