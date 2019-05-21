Властям Венесуэлы нужно вести переговоры с оппозицией — Нарышкин

Душанбе, , 18:10 — REGNUM Законной власти в Венесуэле необходимо последовательно объединять здоровые силы венесуэльского общества и одновременно с этим вести диалог с проамериканскими оппозиционными силами, хотя власти США этому всячески препятствуют. Об этом сегодня, 21 мая, заявил журналистам директор Службы внешней разведки Российской Федерации Сергей Нарышкин.

«Важно, чтобы законная власть последовательно консолидировала население страны, объединяла здоровые силы. Конечно, на мой взгляд, нужно, чтобы власть поддерживала диалог с оппозицией. Надо искать компромиссы. Этому, безусловно, мешает очень зловредная политика Соединенных Штатов Америки по отношению к этой стране», — сказал Нарышкин, находясь в Душанбе на заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ.

Нарышкин также констатировал, что экономическая политика нынешних властей Венесуэлы явно терпит неудачи и именно это одна из причин нынешнего политического кризиса.

Но и внешние силы «подкинули дров в огонь» и разогрели существующие противоречия в Венесуэле.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, законные власти Венесуэлы намерены провести досрочные выборы в Национальную ассамблею, которую сейчас контролирует проамериканская оппозиция. При этом чависты не раз говорили, что готовы на переговоры с проамериканской оппозицией, но та ни на какие переговоры не идет.