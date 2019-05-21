Пограничная служба ЕС начала работу в Албании

Тирана, , 18:08 — REGNUM Frontex, пограничная служба Евросоюза, начала работу в Албании — балканской стране, пока не входящей в блок, 21 мая передает агентство Associated Press.

«Это настоящий переломный момент и исторический шаг, сближающий регион с ЕС», — заявил журналистам комиссар ЕС по миграции Димитрис Аврамопулос.

В настоящий момент на границе Албании и Греции развернута команда Frontex из 50 человек, представляющих 11 стран Евросоюза. В их распоряжении 16 патрульных машин и один спецтранспорт с тепловизионным оборудованием.

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