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Епископы Италии дали пастве предвыборный совет: не голосовать за Сальвини

Политика

Глава конференции епископов Италии раскритиковал Сальвини

Рим, 21 мая 2019, 18:06 — REGNUM  Глава конференции епископов Италии Гуалтьеро Бассетти призвал граждан страны во время голосования на предстоящих выборах в Европарламент вспомнить о «добродетели принятия», передает Il Primato Nazionale во вторник, 21 мая.

Итальянцы на этих выборах должны показать «лучшее лицо Европы», в том числе методом принятия нелегальных мигрантов и поддержки тех политиков, кто выступает за такое принятие, считает Бассетти.

Кроме того, он прямо раскритиковал вице-премьера, лидера «Лиги» Маттео Сальвини, который во время одного из митингов держал в руках розарий и обратился с призывом о поддержке к Деве Марии: Бассетти отметил, что не следует использовать таким образом религиозные символы.

Выборы в Европарламент пройдут 26 мая. По данным социологов, «Лига» наберет наибольшее количество голосов в Италии — около 32%.

Иерархия католической Церкви (особенно в Италии) в последние годы последовательно выступает против миграционной политики новой власти. Один из итальянских епископов в середине мая заявил, что ни Сальвини, ни те, кто голосует за него, не могут считаться христианами.

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Политическая жизнь Италии
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