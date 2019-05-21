Вторник, 21 Мая 2019 года
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Зеленский подписал указ о досрочном роспуске Верховной рады

Политика

Внеочередные парламентские выборы назначены на июль 2019 года

Киев, 21 мая 2019, 17:58 — REGNUM  Новый президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о досрочном роспуске Верховной рады и внеочередных парламентских выборах, сообщает 21 мая официальный сайт украинского президента.

Текст указа о досрочном прекращении полномочий Рады опубликован 21 мая на президентском сайте.

Кроме того, в тексте указа сообщается, что внеочередные выборы в Верховную раду Украины назначаются на 21 июля 2019 года.

Новый указ вступает в законную силу с момента опубликования.

Напомним, о роспуске Верховной рады Владимир Зеленский заявил 20 мая, в день официального вступления в должность президента Украины.

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Президент Украины Владимир Зеленский
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