Киев, , 17:58 — REGNUM Новый президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о досрочном роспуске Верховной рады и внеочередных парламентских выборах, сообщает 21 мая официальный сайт украинского президента.

Текст указа о досрочном прекращении полномочий Рады опубликован 21 мая на президентском сайте.

Кроме того, в тексте указа сообщается, что внеочередные выборы в Верховную раду Украины назначаются на 21 июля 2019 года.

Новый указ вступает в законную силу с момента опубликования.

Напомним, о роспуске Верховной рады Владимир Зеленский заявил 20 мая, в день официального вступления в должность президента Украины.

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