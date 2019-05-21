Маттео Сальвини прислали пулю

Рим, , 17:47 — REGNUM Неизвестные злоумышленники пытались отправить вице-премьеру Италии, главе МВД, лидеру «Лиги» Маттео Сальвини конверт с пулей 9-го калибра, передает информагентство ANSA во вторник, 21 мая.

Конверт был вскрыт в одном из римских отделений пересылки: подозрение он вызвал в связи с отсутствием обратного адреса.

Сальвинии заявил, что подобные акции его не пугают, и проводимая им на посту министра политика не изменится, как не изменится и предвыборная программа (выборы в Европарламент пройдут в ближайшее воскресенье, 26 мая).

В начале мая неизвестные злоумышленники отправляли конверт с пулей мэру Турина, члену оппозиционной Демократической партии Кьяре Аппендино.