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МИД Ирана: США усиливают «опасную игру» в Персидском заливе

Политика

Вашингтон продолжает наращивать военное присутствие у границ Ирана

Тегеран, 21 мая 2019, 17:41 — REGNUM  США затеяли «опасную игру» в Персидском заливе, усиливая своё военное присутствие в этом регионе, заявил 21 мая министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф в интервью телеканалу CNN.

Глава МИД Ирана напомнил, что Вашингтон объявил об отправке в зону Персидского залива авианосной группы и стратегических бомбардировщиков.

«Такое количество военной техники на небольшой площади чревато даже случайными происшествиями, для исключения которых нужна чрезвычайная осмотрительность. США ведут очень, очень опасную игру», — подчеркнул Мохаммад Джавад Зариф.

Напомним, ранее в Военно-морском институте США сообщили о дополнительной отправке в акваторию Персидского залива двух эсминцев с крылатыми ракетами, которые будут действовать в непосредственной близости от иранских морских границ.

Кроме того, ряд стран Персидского залива разрешили США разместить в пределах своих морских и сухопутных границ дополнительные военные силы.

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Противостояние Ирана и США
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