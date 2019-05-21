Иранцы признаны самыми «креативными» нарушителями границы РФ с Финляндией

Санкт-Петербург, , 17:15 — REGNUM Начиная с 1 апреля, после схода снежного покрова, количество попыток незаконного перехода госграницы России на Северо-Западе увеличилось в 5−7 раз. При этом особую изобретательность и «творческий подход» для незаконного перехода российско-финляндской границы проявляют граждане Ирана.

Об этом сообщили ИА REGNUM 21 мая в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Пограничники рассказали, что именно иранцы заранее изучают систему охраны государственной границы РФ по художественным и документальным фильмам, покупают плоскогубцы и гвоздодеры для преодоления заграждений, запасаются теплыми вещами, продуктами, компасами и картами местности.

Кроме иранцев, в текущем году на приграничной территории неоднократно выявлялись граждане Индии, Бангладеш, Шри-Ланки, Афганистана, Судана, Камеруна, Сенегала, Ганы, Нигерии, в действиях которых усматривались признаки подготовки к нарушению госграницы.

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