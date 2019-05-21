Глава российской разведслужбы назвал опасными действия США вокруг Ирана

Душанбе, , 17:08 — REGNUM В Службе внешней разведки (СВР) России расценивают ситуацию, которую США нагнетают вокруг Ирана, как очень опасную, заявил 21 мая глава СВР Сергей Нарышкин на заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ в Душанбе.

По мнению Сергея Нарышкина, сценарий событий расценивается российскими специалистами как очень тревожный.

Глава российской Службы внешней разведки подчеркнул, что выход США из ядерного соглашения с Ираном никак не связан с действиями иранской стороны, которая полностью выполняет взятые на себя обязательства.

«Причины для всех понятны: история с выходом США из так называемой иранской ядерной сделки. Причём большая часть стран уверены, что Иран полностью выполняет свои обязательства по этой сделке, поэтому нагнетание ситуации со стороны США приобретает, конечно, опасный характер», — сказал Сергей Нарышкин, посоветовав участникам этих событий «сдерживать свои эмоции и порывы».

Напомним, ранее Иран официально объявил о прекращении выполнения требований Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе после того, как Вашингтон в одностороннем порядке вышел из этого соглашения, голословно обвинив Тегеран в его нарушениях.

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