Район в Зауралье возглавил чиновник из правительства Ямала

р-н Белозёрский, Курганская область, , 17:16 — REGNUM В Белозёрском районе Курганской области депутатами местной думы путём тайного голосования избран новый глава муниципального образования. Им стал Сергей Зяблов, ранее занимавший пост первого заместителя директора департамента молодежной политики и туризма ЯНАО. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в управлении делами администрации района.

Конкурсная комиссия, на которую был возложен отбор кандидатов на пост главы района, представила депутатам Белозёрского района четырёх претендентов, которые сообщили о своих программах развития муниципального образования и ответили на вопросы присутствующих. За Сергея Зяблова местные парламентарии проголосовали единогласно.

Курганская область для Сергея Зяблова — знакомый регион. Его отец родом из Зауралья, в 1991-м году Сергей Зяблов окончил Курганское высшее военно-политическое авиационное училище, в Курганской области проживают его родственники.

Напомним, место главы Белозёрского района стало вакантным после ухода прежнего руководителя муниципального образования Виктора Терёхина по собственному желанию в связи с переходом на другое место работы — он сейчас является генеральным директором «Курганводоканала».