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Район в Зауралье возглавил чиновник из правительства Ямала

Политика

В Курганской области он окончил военное училище

р-н Белозёрский, Курганская область, 21 мая 2019, 17:16 — REGNUM  В Белозёрском районе Курганской области депутатами местной думы путём тайного голосования избран новый глава муниципального образования. Им стал Сергей Зяблов, ранее занимавший пост первого заместителя директора департамента молодежной политики и туризма ЯНАО. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в управлении делами администрации района.

Конкурсная комиссия, на которую был возложен отбор кандидатов на пост главы района, представила депутатам Белозёрского района четырёх претендентов, которые сообщили о своих программах развития муниципального образования и ответили на вопросы присутствующих. За Сергея Зяблова местные парламентарии проголосовали единогласно.

Курганская область для Сергея Зяблова — знакомый регион. Его отец родом из Зауралья, в 1991-м году Сергей Зяблов окончил Курганское высшее военно-политическое авиационное училище, в Курганской области проживают его родственники.

Напомним, место главы Белозёрского района стало вакантным после ухода прежнего руководителя муниципального образования Виктора Терёхина по собственному желанию в связи с переходом на другое место работы — он сейчас является генеральным директором «Курганводоканала».

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Назначение глав муниципальных образований
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