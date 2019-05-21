Саакашвили вновь заявил о намерении вернуться на Украину

Киев, , 16:58 — REGNUM Экс-президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили не оставляет намерения вернуться на Украину. Об этом он заявил в видеообращении, опубликованном 21 мая на YouTube-канале украинского журналиста Дмитрия Гордона.

«Да, действительно, я собираюсь вернуться, потому что по отношению ко мне была допущена несправедливость. Это вопрос справедливости, а не вопрос политического выбора», — сказал Саакашвили.

Он добавил, что считает Украину своим «вторым домом», а Киев — своим «родным городом, как и Одессу».

При этом Саакашвили уверен, что при прежнем президенте Петре Порошенко его «совершенно искусственно лишили гражданства». Теперь же, после смены власти, он рассчитывает на его восстановление.

Как передавало ИА REGNUM, ранее Михаил Саакашвили неоднократно заявлял о намерении вернуться на Украину на следующий же день после президентских выборов. После оглашения результатов выборов политик подал соответствующее ходатайство, однако Госпогранслужба Украины отказала ему, напомнив, что ограничения во въезде для него действуют до 2021 года.

Саакашвили был выдворен с Украины весной 2018 года на фоне открытого конфликта с Петром Порошенко и его окружением. После этого дело против него, которое велось главным следственным управлением СБУ в Киеве и Киевской области, было приостановлено — якобы в связи с необходимостью получения международной правовой помощи для проведения следственных действий с ним.