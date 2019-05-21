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США борются с Китаем одной рукой, пока вторая связана: сенатор Мэрфи

Политика

Детали

Вашингтон, 21 мая 2019, 21:45 — REGNUM  С компанией Huawei надо бороться, но в отсутствии конкурентов ему в США эта борьба идёт как минимум вполсилы, считает американский сенатор-демократ Крис Мерфи.

Сенатор обсуждает в своем «Твиттере» публикацию в New York Times под заголовком «Когда Huawei теряет Google, холодная война между США и Китаем получает свой железный занавес». В статье утверждается, что жесткий подход Белого дома к торговой войне угрожает ускорить развитие двух технологических миров, ещё больше изолируя пятую часть пользователей интернета.

«Я поддерживаю разгон Huawei. Но без американских компаний, которые могут конкурировать с Huawei, мы боремся с одной рукой, привязанной за спиной… У Соединенных Штатов нет промышленной политики, чтобы противостоять Китаю. Ситуацию нужно менять», — пишет законодатель.

Как сообщало ИА REGNUM, министерство торговли США выдало китайскому производителю телекоммуникационного оборудования Huawei временную лицензию, разрешающую обеспечивать обслуживание сетей и мобильных устройств США. Сообщается, что Huawei выдана 90-дневная временная лицензия, позволяющая вести ограниченную деятельность в США.

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Торговая война между Китаем и США
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