Старые власти Украины пытаются «обнулить» рейтинг Зеленского — эксперт

Киев, , 16:49 — REGNUM

На Украине уходящая власть готова «обвалить экономику» под новоизбранного президента Владимира Зеленского, чтобы «обнулить» его рейтинги. Об этом 21 мая заявил в своем видео-блоге на канале YouTube украинский политолог Юрий Романенко.

По его словам, уходящая власть планирует «оставить Зеленского один на один с теми проблемами, которые они наворотили и, которые нуждаются в очень быстром вхождении в тему и их решении».

«Это прежде всего проблема долгов, потому что у нас большие выплаты в мае, потом в сентябре. По сути эти твари готовы идти на то, чтобы обваливать экономику, валить курс. Тот курс, который у нас сейчас, к концу года будет выше, может быть, существенно повыше из-за этих проблем», — допускает Романенко.

Он считает, что таким образом старые элиты планируют за год «обнулить» Зеленского, чтобы делать то, что говорил Порошенко, когда прощался: «Через год я вернусь». Это их логика. Сейчас Зеленскому нужно будет очень серьезно постараться, чтобы протащить адекватных людей и не совершить ошибок. Очевидно, что ему всячески необходимо отстраиваться от экономики. По крайней мере на два месяца, чтобы вся эта шобла наделала ошибок и соответственно эти ошибки можно было повесить на них, не дать возможности перевесить их пока не сформируется новое правительство, новая коалиция», — советует политолог.

Он также советует Зеленскому сосредоточиться на внешней политике и работе с силовиками.

«До этого момента нужно чтобы глубинное государство выгребало по полной за свои ошибки. Сейчас Зеленский должен сосредоточится на силовиках и на внешней политике, то определено за ним по Конституции», — подытожил Романенко.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 мая премьер-министр Гройсман заявил, что подаст в отставку 22 мая.

«Правительство слаживает полномочия перед новоизбранной Верховной Радой Украины, а не перед новоизбранным президентом. Но вместе с тем, я принял для себя решение подать в отставку сразу после проведения в среду (22 мая — ред.) очередного заседания правительства», — сказал Гройсман.

Напомним, ранее премьер рассказал о планах принять участие в парламентской кампании 2019 года и завести в Раду свою политическую силу. Согласно конституции Украины, старое правительство обязано выполнять обязанности до назначения парламентом нового состава кабмина.