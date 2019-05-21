В окружении Зеленского заявили о законопроекте об импичменте президента

Киев, , 16:44 — REGNUM Один из членов предвыборной команды нового президента Украины Андрей Богдан заявил о подготовке законопроекта об импичменте, сообщает 21 мая Gordon.ua.

По его словам, проект закона об импичменте будет выставлен на публичное обсуждение, после чего отправится на рассмотрение Верховной рады.

Стоит отметить, что новый президент Украины Владимир Зеленский, официально вступивший в должность 20 мая, до сих пор не объявлял о кадровых назначениях на главные должности в государстве и не указывал точно статус людей из своего окружения.

Как сообщало ИА REGNUM, вопрос об отмене депутатской неприкосновенности и закон об импичменте активно обсуждаются на Украине в период выборов, а после их окончания откладываются на далёкое будущее.

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