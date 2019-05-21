Правительство сообщит Госдуме о судьбе троллейбусного парка в России

Москва, , 16:42 — REGNUM Госдума запросит у правительства РФ информацию о судьбе троллейбусного парка России. Как передает корреспондент ИА REGNUM 21 мая, соответствующее протокольное поручение депутатов Госдумы от КПРФ, в числе которых Вера Ганзя и Алексей Куринный комитету по транспорту приняла нижняя палата парламента.

«К сожалению, в России сложилась устойчивая тенденция нарастающего свертывания троллейбусного сообщения. Растет число городов, где этот транспорт прекратил свое существование», — говорится в документе.

Обновление парка составляет 10% от требуемого уровня, степень износа парка превысила 70%.

Депутаты запросят в правительстве информацию о сроках принятия Стратегии развития автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта РФ на период до 2030 года, о мерах правительства по содействию развития троллейбусного парка. Также парламентариев интересует возможность выделения регионам для оздоровления финансового положения муниципальных троллейбусных предприятий.