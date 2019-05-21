Пушков предостерёг Зеленского от повторения судьбы Порошенко

Москва, , 16:40 — REGNUM Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков считает, что нового президента Украины Владимира Зеленского ждёт судьба Петра Порошенко, если он не осознает причин поражения его предшественника.

«Каким бы ни был Зеленский, очень важно, что народ Украины дал отставку Порошенко и его команде — Турчинову, Климкину, Гройсману и прочим парубиям», — написал сенатор в своём микроблоге в Twitter.

Пушков добавил, что, «если Зеленский не осознаёт причин этого, его ждёт схожая с ними судьба — экономический и социальный провал и разочарование народа».

Как передавало ИА REGNUM, накануне Владимир Зеленский официально вступил в должность президента Украины.

В отношении ушедшего президента Петра Порошенко сегодня было открыто уголовное производство по статьям «Действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти», «Государственная измена» и «Превышение военным служебным лицом власти или служебных полномочий».