Зеленский может инициировать внеочередное заседание Рады на 22 мая

Киев, , 16:38 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский попросит спикера Верховной Рады Андрея Парубия созвать внеочередное заседание парламента на завтра, 22 мая. Об этом 21 мая заявил на брифинге в Киеве советник президента по юридическим вопросам, адвокат Андрей Богдан.

«Возможно, будет принято решение обратиться к Верховной Раде, главе Верховной Рады господину Парубию относительно созыва на завтра внеочередной сессии и принятие изменений в закон о выборах депутатов», — сказал Богдан.

По его словам, в новом законе нужно отметить мажоританую систему выборов, также проходной барьер в Раду могут снизить до 3%.

«На сегодняшний день есть понимание, что могут быть проголосованы изменения в закон о выборах народных депутатов, которые отменят мажоритарную систему выборов народных депутатов. Останется только пропорциональная партийная система. Дополнительным условием этого может быть снижение проходного барьера в Раду до 3%», — добавил Богдан.

При этом он сообщил, что уже сегодня вечером Зеленский может подписать указы о первых кадровых назначениях.

«Возможно, сегодня вечером появятся первые кадровые указы», — рассказал Богдан.

Он также проинформировал, что Зеленский готов подписать закон об импичменте президента, как только его примет парламент.

«Мы готовы подписать этот закон в первый же день, когда он поступит из Верховной Рады в администрацию президента… Сначала мы поставим наши проект такого закона на публичное обсуждение. Потом подадим на рассмотрение Верховной Рады», — сказал Богдан.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2017 года парламент Украины в первом чтении утвердил проект изменений избирательного кодекса. В частности, документ предусматривает ввести открытые списки на парламентских и местных выборах, снижение проходного барьера до 4%, а также отказ от мажоритарной системы.