Ляшко начал троллить президента Зеленского

Киев, , 16:38 — REGNUM Лидер украинской Радикальной партии Олег Ляшко решил потроллить нового президента Владимира Зеленского, отправившись сегодня, 21 мая, на совещание в администрацию президента.

Ляшко отправился к администрации на велосипеде, явно пародируя Зеленского, который в сериале «Слуга народа», играя роль президента Украины, ехал на работу в администрацию на велосипеде.

Однако Ляшко пожаловался, что парковки для велосипедов возле администрации никто не установил, хотя Зеленский обещал. Тогда Ляшко оставил велосипед на сохранность журналистам.

На входе в зал совещаний охрана президента потребовала от Ляшко сдать мобильный телефон, с помощью которого тот собирался вести трансляцию с закрытого совещания.

«Какими были при Порошенко, такими и остались», — констатировал Ляшко.

В этот момент мимо проходил новый президент Зеленский, увидев ситуацию, он назвал прямую трансляцию демократической, но отказ охраны пустить Ляшко с телефоном на совещание он не прокомментировал.

Ляшко на заседание так и не попал, но решил попробовать пройти через другую дверь. Она оказалась закрыта. Парламентарий потребовал от охраны президента открыть дверь, а также пытался через неё докричаться до Зеленского.

«Уберите руки. <…> Дайте команду вашей охране пропустить меня для консультации с президентом», — возмутился Ляшко», — возмутился лидер Радикальной партии.