Определена самая устойчивая страна в мире

Осло, , 21:42 — REGNUM Норвегия является самой устойчивой страной в мире в 2019 году, согласно отчету страховщика коммерческой недвижимости FM Global. Об этом сообщает 21 мая Axios.

Индекс устойчивости ранжирует 130 стран и территорий по их устойчивости к разрушительным событиям. Он выстраивает в рейтинге государства по экономической производительности, политической стабильности, борьбе с коррупцией и корпоративному управлению.

За Норвегией в топ-10 стран последовали Дания, Швейцария, Германия, Финляндия, Швеция, Люксембург, Австрия, центральные США (потому что США и другие большие и разнообразные страны были разделены на регионы) и Великобритания.

Самым большим движителем в списке из отчета 2018 года была Руанда, которую FM Global символически называет «Африканским Сингапуром»: она поднялась на 35 мест до № 72.