У Зеленского заявили, что внеочередные парламентские выборы пройдут 21 июля

Киев, , 16:33 — REGNUM В ближайшие дни президент Украины Владимир Зеленский подпишет указ о роспуске Верховной Рады. Внеочередные выборы будут назначены на 21 июля. Об этом 21 мая заявил на брифинге в Киеве советник по юридическим вопросам президента, адвокат Андрей Богдан.

«Что касается самого указа, он будет подписан в ближайшее время. Мы ожидаем его обнародование в ближайшие дни. Для себя мы видим наиболее допустимую дату проведения голосования 21 июля 2019 года. На сегодняшний день ещё идут консультации с Центральной избирательной комиссией относительно процедуры выборов», — сказал Богдан.

По его словам, Рада будет распущена на основании отсутствия коалиции.

«Пункт 1 статьи 90 — отсутствие коалиции в Верховной Раде… Это будет оценка правовой ситуации, которая сложилась в Верховной Раде. Указ будет основываться исключительно на Конституции Украины», — добавил Богдан.

Он сообщил, что консультации президента с лидерами парламентских фракций прошли «очень конструктивно».

«Практически все лидеры парламентских фракций согласились с возможностью такого роспуска. Были споры относительно конституционности, законности, возможности оспорить такой указ. При этом при его наличии все парламентские партии и фракции задекларировали желании идти на выборы. Это будет очень важный шаг для обновления парламента», — рассказал Богдан.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее лидер фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что президент Зеленский может распустить парламент согласно статьям 102 и 106 Конституции Украины. По ее словам, парламент нужно было распускать ещё в апреле 2016 года, после того как коалицию покинула «Радикальная партия» Олега Ляшко.

«Досрочное прекращение полномочий Верховной Рады является абсолютно легитимным правовым решением, согласно 106 статьи Конституции Украины, по которой президент имеет право прекратить полномочия ВР, в том случае если нет коалиции в Верховной Раде… В Верховной Раде коалиция прекратила существование в тот момент, когда последняя третья фракция вышла из коалиции. Это было в марте 2016 года. Последней из коалиции вышла «Радикальная партия». После этого коалиции не существовало», — добавила Тимошенко.

Она также напомнила, что в 2007 году президент Виктор Ющенко распустил парламент «на базе 102 статьи Конституции Украины».