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Эстония попыталась взять плохой пример с Японии

Политика

Кривой линейкой прямой линии не проведёшь

Эстония попыталась взять плохой пример с Японии
Иван Шилов © ИА REGNUM
Эстония

Москва, 22 мая 2019, 03:10 — REGNUM  Вежливое и мягкое поведение Москвы на переговорах с Токио повлекло за собой пробуждение желающих попробовать свои силы в жанре «территориальных претензий». Что означает заявление лидера Консервативной народной партии Эстонии и министра МВД этой страны Марта Хельме, обсуждает автор ИА REGNUM Владимир Микоян.

Хельме потребовал ни много, ни мало российский Ивангород и Печорский район Псковской области. По его мнению, эти земли «оккупированы» Россией и должны быть «возвращены» пострадавшей Эстонии. История вопроса проста, с момента вхождения Эстонии в состав СССР 6 августа 1940 года Тартуский мирный договор 1920 года утратил свою силу. Именно по этому договору возникшая независимая Эстония получила в 1920 Ивангород и Печорский район. Уже в 1944 году эти земли вошли в состав РСФСР.

По словам представителя МИД РФ Марии Захаровой, «для нас эта тема закрыта навсегда» — имеются в виду эстонские притязания на эти земли. Жаль, что столь же четкого и категоричного ответа до сих пор не прозвучало в сторону Токио. Возможно, пример Японии и дразнит реваншистов прочих стран.

Читайте статью Владимира Микояна «К эстонским притязаниям на российские земли».

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