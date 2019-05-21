Тимошенко призвала Зеленского созвать внеочередное заседание Рады

Киев, , 16:28 — REGNUM Лидер фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко призвала президента Украины Владимира Зеленского собрать внеочередное заседание парламента для принятия наиболее важных законов, а уже потом подписывать указ о его роспуске. Соответствующее заявление Тимошенко сделала 21 мая, комментируя итоги переговоров лидеров парламентских фракций и групп с президентом.

«Мы соглашаемся с президентом Украины в том, что на парламентские выборы нужно идти по новому избирательному закону. Тогда вопрос: как изменить избирательный закон и что сделать, чтобы парламент больше не занимался коррупцией на мажоритарных округах? Статья 83 Конституции Украины предусматривает, что внеочередная сессия может быть собрана главой Верховой Рады по требованию, в том числе президента Украины. Повестка дня этого внеочередного заседания составляется президентом Украины. Он имеет право не просто требовать от главы ВР созвать внеочередную сессию. Он еще и дает повестку дня, по которой должна работать внеочередная сессия», — рассказала Тимошенко.

Она напомнила, что после роспуска парламент не будет «иметь полномочий менять избирательное законодательство и вообще не будет иметь полномочий что-либо принимать».

«Мы предложили ему свою повесткой дня: внести изменения в действующий закон о выборах, с отменой мажоритарной части, внедрением ответственности депутатов Верховной Рады за коррупцию, выйти с инициативой провести внеочередную сессию и принять этот закон в парламенте», — добавила Тимошенко.

По её словам, президент также может вынести на голосование законопроекты о снятии депутатской неприкосновенности, об импичменте президента и снижении коммунальных тарифов.

«Мы предложили вынести на рассмотрение этой сессии замену всех силовиков в стране, которых он имеет право заменить: генерального прокурора, главу Службы безопасности Украины, министра обороны. Кстати, нужно заменить не только силовиков, но еще и министра иностранных дел. Это прямые полномочия президента. Также он имеет право вынести на рассмотрение внеочередной сессии вопрос замены главы Национального банка», — подытожила Тимошенко.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 мая Зеленский объявил о роспуске Верховной Рады. При этом президент призвал Раду принять некоторые законопроекты, в частности, снять депутатскую неприкосновенность, ввести уголовную ответственность за незаконное обогащение, принять новое избирательное законодательство.

Напомним, в ноябре 2017 года парламент Украины в первом чтении утвердил проект изменений избирательного кодекса. В частности, документ предусматривает ввести открытые списки кандидатов на парламентских и местных выборах, снижение проходного барьера до 4%, а также отказ от мажоритарной системы.