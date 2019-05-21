В Петербурге готовят к спуску новый тральщик с корпусом из стеклопластика

Санкт-Петербург, , 16:31 — REGNUM Новейший тральщик «Владимир Емельянов» (проект 12 700 «Александрит») будет спущен на воду на Средне-Невском судостроительном заводе (входит в ОСК) в Санкт-Петербурге 30 мая, сообщают СМИ. Корабли этого типа имеют самый большой в мире корпус из монолитного стеклопластика.

Корабль противоминной обороны (ПМО) «Владимир Емельянов» является четвёртым в серии тральщиков проекта 12 700. Головной корабль «Александр Обухов» был передан ВМФ РФ в 2016 году. В конце 2018 года передан военному флоту России второй (первый серийный) корабль проекта 12 700 — морской тральщик «Иван Антонов». В эллингах Средне-Невского судостроительного завода в разной степени готовности находятся еще два таких корабля — «Георгий Курбатов» и «Яков Баляев».

Церемония закладки тральщика «Владимир Емельянов» состоялась 20 апреля 2017 года. Он назван в честь прославленного корабела, Героя Социалистического Труда Владимира Александровича Емельянова. В апреле 2019 года корабль вывели из цеха для последующего спуска на воду и достройки.

Стеклопластиковый корпус корабля противоминной защиты значительно легче по сравнению с металлическим, однако прочнее. Ему не страшна коррозия, а срок службы практически неограничен.

Проект 12 700 «Александрит» разработан Центральным морским конструкторским бюро «Алмаз» (входит в ОСК). Корабли этого типа предназначены для борьбы с морскими минами, которые могут обнаруживать как в воде, так и в морском грунте, не входя в опасную зону.

Для борьбы с минами корабли проекта «Александрит» могут применять различные виды тралов, а также телеуправляемые и автономные необитаемые подводные аппараты.

Корабли ПМО нового поколения, по планам ВМФ, будут составлять основу минно-тральных сил России. Флот рассчитывает получить до 40 таких кораблей.

Технические характеристики корабля противоминной обороны проекта 12 700 «Александрит»: водоизмещение — 890 тонн; длина — 62 м; ширина — 10 м; максимальная скорость — 16 узлов; экипаж — 44 чел.

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