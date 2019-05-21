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Американские обувные компании просят Трампа прекратить торговую войну

Политика

Издержки лягут на плечи американских потребителей, считают производители

Вашингтон, 21 мая 2019, 21:42 — REGNUM  Более 170 американских обувных компаний написали письмо Дональду Трампу с предупреждением о «катастрофических» последствиях в отрасли в случае продолжения торговой войны с Китаем. Об этом сообщает 21 мая Axios. Среди подписавших письмо — около ста компаний, включая Nikе и Adidas.

В письме утверждается, что предложенный Трампом тариф 25% на обувь вызовет «непостижимые» последствия и может стоить американским клиентам дополнительных $7 миллиардов в год, несмотря на утверждение президента о том, что тарифы оплачиваются Китаем непосредственно в Казначейство США. Производители заканчивают письмо просьбой положить конец торговой войне.

Как сообщало ИА REGNUM, Трамп заявил о пользе торговой войны для экономики США: он считает, что создал лучшую экономику в стране.

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Торговые войны США
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