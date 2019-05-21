Суд продлил арест фигурантам дела экс-министра Михаила Абызова

Москва, , 16:16 — REGNUM Арест трёх фигурантов уголовного дела экс-министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова продлён ещё на три месяца. Соответствующее решение вынес 21 мая Басманный суд Москвы.

Суд, удовлетворив ходатайство следствия, постановил оставить под стражей экс-генерального директора ОАО «Региональные электрические сети» Сергея Ильичёва, главу совета директоров ООО «Первый строительный фонд» Александра Пелипасова и замгендиректора ООО «Ру-ком» Максима Русакова до 25 июля 2019 года.

Ранее следствие также просило об аналогичной мере для самого Михаила Абызова. Данное ходатайство Басманный суд рассмотрит 23 мая.

Напомним, Михаил Абызов был задержан в марте по обвинению в хищении и выводе за рубеж государственных средств в размере около 4 млрд рублей. В отношении него возбуждено уголовное дело по статьям о создании организованного преступного сообщества и мошенничестве в особо крупном размере.

Ранее суд избрал в отношении экс-министра меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца — до 25 мая 2019 года.