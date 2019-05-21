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Глава МИД Ирана: переговоров с Трампом не будет

Политика

Пока не будет уважения

Глава МИД Ирана: переговоров с Трампом не будет
U.S. Mission
Мохаммад Джавад Зариф

Тегеран, 21 мая 2019, 21:42 — REGNUM  Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что его страна не будет вести переговоры с президентом Дональдом Трампом, если США не продемонстрируют Тегерану «уважение», выполнив свои обязательства по ядерной сделке. Об этом Зариф сказал в эксклюзивном интервью CNN.

Зариф предупредил, что США «играют в очень опасную игру», увеличив свое военное присутствие в регионе. Он раскритиковал Вашингтон за то, что тот послал авианосную ударную группу «Авраам Линкольн» и оперативную группу бомбардировщиков в Персидский залив.

«Наличие всех этих военных активов в небольшом районе само по себе подвержено несчастным случаям, — сказал Зариф. — Требуется крайняя осторожность, и Соединенные Штаты играют в очень, очень опасную игру».

Зариф обвинил Вашингтон в том, что он первым отказался от Совместного всеобъемлющего плана действий от 2015 года, призванного ограничить ядерный потенциал Ирана в обмен на отмену санкций. По его словам, Иран действовал добросовестно и не хочет «разговаривать с людьми, которые нарушили свои обещания».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Зариф попросил Трампа воздержаться от угроз и попробовать его уважать, так как уважение работает лучше угроз.

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Противостояние Ирана и США
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