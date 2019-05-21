Систему бронирования очереди на границе просят внедрить в ближайшие 2 года

Псков, , 16:11 — REGNUM Систему электронного бронирования очереди на границе на многосторонних автомобильных пунктах пропуска (МАПП), расположенных на территории Северо-Западного федерального округа, просят внедрить в ближайшие два года. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Псковского областного собрания депутатов, такое предложение поддержали члены постоянного комитета Парламентской ассоциации Северо-Запада России по культурной политике и туризму.

Инициатором обсуждения этого вопроса выступил председатель постоянного комитета, заместитель председателя Псковского областного собрания депутатов Виктор Остренко. Он напомнил, что в тестовом режиме эта практика была реализована в Псковской области и предложил начать внедрение системы именно с этого региона: по его словам, на МАПП «Куничина Гора» на границе с Эстонией готовность необходимого оборудования уже сейчас составляет 80%.

«Мы все понимаем, что туризм во многом зависит от впечатлений. Прекрасное настроение может улетучиться в момент, когда стоишь на границе пять-шесть часов. С проблемами отсутствия резервирования очереди сталкивается и турбизнес — например, когда автобус не успевает к отправке парома», — отметил Остренко.

По его словам, после внедрения системы на МАПП «Куничина Гора» в Псковской области система должна появиться на пунктах пропуска «Убылинка» (на границе с Латвией) и в Ивангороде (граница с Эстонией), в 2021 году — на МАПП «Торфяновка» (граница с Финляндией).

По словам Остренко, нововведение положительно скажется на инвестиционном климате приграничных регионов России и создаст благоприятные инфраструктурные условия для туристической привлекательности страны.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ранее депутаты Северо-Запада России также обратились к правительству с инициативой о введении специального упрощённого режима выдачи виз иностранным гражданам, въезжающим в Россию через пункты пропуска на участках государственной границы РФ, расположенных на территории Северо-Запада.

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