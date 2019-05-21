В Австралии и Малайзии приветствовали переизбрание главы Индонезии

Джакарта, , 15:59 — REGNUM Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон и премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад поздравили президента Индонезии Джоко Видодо с победой на выборах, сообщает Sindonews.

«Поздравляем Джоко Видодо с переизбранием на пост главы государства. Индонезия является одним из важнейших стратегических партнеров Австралии. Мы надеемся углубить связи между Австралией и Индонезией во всех областях, представляющих общий интерес», — написал Скотт Моррисон в своем аккаунте в Twitter.

Поздравление премьер-министра Малайзии Махатхира Мохамада также было сделано через Twitter.

«Я поздравляю Джоко Видодо с официальной победой на посту президента Республики Индонезии. Я надеюсь, что после этого сотрудничество между двумя странами станет более интенсивным», — написал Махатхир Мохамад в своем аккаунте в Twitter на малайском языке.

Как сообщало ИА REGNUM, Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Индонезии объявила 21 мая пару Джоко Видодо — Маруф Амина победителями на выборах, проходящих 17 апреля 2019 года. На период 2019—2024 годов главой государства останется Джоко Видодо, а пост вице-президента страны займет Маруф Амин.

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