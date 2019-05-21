Решение о возвращении России в ПАСЕ пока не принято — Слуцкий

Москва, , 15:56 — REGNUM Решение о возвращении российской делегации в ПАСЕ еще не принято. Как передает корреспондент ИА REGNUM 21 мая, об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

«Решение о возвращении делегации РФ в Страсбург нами пока еще не принято. Оно будет зависеть от позиции Бюро и Постоянного комитета ПАСЕ, которые проведут свои заседания в конце мая», — сказал Слуцкий.

Если ассамблея будет готова имплементировать в свой регламент заявление комитета министров Совета Европы о равноправии всех стран-членов СЕ, тогда депутаты будут готовы продолжать разговор, указал он.

«Но, считаю, что все предпосылки для красивого решения существуют», — добавил Слуцкий.

Вместе с тем МИД России не видит никаких препятствий для участия делегации России в сессии парламентской ассамблеи Совета Европы, которая состоится в июне.

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