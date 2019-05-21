Польша: Россия должна ответить за грязную нефть

Варшава, , 15:56 — REGNUM Российская сторона должна понести финансовую ответственность за поставки некачественной нефти по трубопроводу «Дружба». Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий 21 мая, передает Польское агентство печати (РАР).

По словам Моравецкого, российские поставщики совершили серьезные логистические и деловые ошибки и должны за это ответить. Он назвал недопустимой возможную угрозу для польской нефтеперерабатывающей отрасли.

«Россия, российские компании должны отвечать за это финансово», — сказал глава польского правительства.

Моравецкий также рассказал об «очень сложных, очень жестких» переговорах с Москвой. Польша не намерена отказываться от своих условий, подчеркнул он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее загрязненная хлорорганикой нефть попала в магистральный нефтепровод «Дружба» через нефтяной терминал под Самарой. За инцидент ответственны частные компании, которые таким образом пытались скрыть хищение нефти. Вице-премьер России Дмитрий Козак 16 мая заявил, что компенсировать ущерб пострадавшим от «грязной» нефти компаниям придется российской корпорации «Транснефть».

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