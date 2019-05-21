Керченская провокация: на Порошенко завели дело о госизмене

Киев, , 15:47 — REGNUM На Украине Государственное бюро расследований (ГБР) завело уголовное дело о госизмене против бывшего президента страны Петра Порошенко, сообщает 21 мая пресс-служба ГБР.

По данным ведомства, дело возбуждено из-за событий 25 ноября прошлого года, когда украинские военные корабли прошли из Чёрного в Азовское море в районе Керченского пролива и были впоследствии задержаны российскими пограничниками.

Отмечается, что действующий на тот момент президент страны отправил моряков в Керченский пролив для введения в стране военного положения.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате провокации украинских военных были задержаны 24 моряка, которые в настоящее время находятся в московском СИЗО. В ноябре 2018 года Порошенко ввел в десяти регионах Украины военное положение.

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