Киев увидел в «Северном потоке — 2» разновидность энергетического оружия РФ

Киев, , 15:41 — REGNUM Украина и Соединённые Штаты должны объединить свои усилия по противодействию российскому газовому проекту «Северный поток-2». С таким предложением к главе Минэнерго США Рику Перри в ходе встречи обратился премьер-министр Украины Владимир Гройсман, сообщает пресс-служба правительства Украины.

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Гройсман отметил, что у США и Украины много общих основ, которые необходимо укреплять для обеспечения энергетической безопасности Украины и всего региона. По словам премьер-министра, строительство Nord Stream 2 — это «разновидность энергетического оружия России».

«Они хотят использовать этот газопровод для влияния на европейских партнёров. Украина категорически против строительства», — добавил украинский премьер-министр.

https://twitter.com/VGroysman/status/1130753779064815616

В свою очередь, Перри отметил, что США поддерживают Украину.

«Нужно противодействовать тем, кто может использовать энергетику как оружие. Поэтому США выступают против строительства российского газопровода Nord Stream 2», — заявил американский министр.

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В Кремле оставили без комментариев возможный перенос запуска Nord Stream 2

Как сообщало ИА REGNUM, трубопровод «Северный поток — 2», который будет проходить по дну Балтийского моря, доставляя российский газ в Германию, в настоящее время построен уже наполовину. Его общая протяжённость превысит 1,2 тыс. км, а ежегодно пропускная способность будет достигать 55 млрд кубометров голубого топлива.

Киев и Вашингтон, преследуя свои цели, активно выступают против строительство газопровода. На днях министр энергетики Соединённых Штатов Рик Перри сообщил, что Вашингтон намерен ввести санкции против «Северного потока — 2». На что в Кремле заявили, что проект газопровода во многом уже реализован, поэтому есть уверенность в том, что он будет завершён.

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