Хасиков участвует в праймериз «ЕР» по выдвижению на выборы главы Калмыкии

Элиста, , 15:40 — REGNUM Временно исполняющий обязанности главы Калмыкии Бату Хасиков принимает участие в предварительном голосовании регионального отделения «Единой России» по выдвижению кандидата на выборы высшего должностного лица республики в сентябре 2019 года. 20 мая «праймериз» прошли в Яшкульском районе Калмыкии, в дальнейшем Хасиков намерен лично участвовать во внутрипартийных дебатах в каждом районе, где состоится предварительное голосование.

Как сообщает пресс-служба калмыцкого отделения «Единой России», на праймериз заявлены три кандидата: врио главы республики Бату Хасиков, депутат Народного Хурала Сергей Сухинин и председатель КРО «Союз десантников Калмыкии» Очир Халгаев, также являющийся депутатом Народного Хурала.

«Идеи и предложения местных и первичных отделений будут проанализированы и добавлены в предвыборную программу, с которой кандидат от «Единой России» пойдет на выборы», — говорится в сообщении.

Участие в праймериз 20 мая приняли представители местных партийных ячеек из Лаганского, Черноземельского, Юстинского и Яшкульского районов. По словам Бату Хасикова, организаторы «постарались отойти от шаблонов и вопросов «по бумажке», работали в режиме «открытого микрофона».

«Получил удовлетворение от «живого» разговора, открытого общения. Еще раз убедился, что люди ждут перемен и верят в них. Задачи поставлены, работаем дальше», — поделился он впечатлениями в своём Instagram-аккаунте.

Хасиков также сообщил, что для него праймериз стали возможностью не только рассказать о своих планах и видении развития республики, но и получить наказы жителей. По озвученным на встрече проблемам уже составлен перечень поручений, текущее состояние дел в четырёх районах после процедуры праймериз Хасиков обсудил с главами и представителями муниципалитетов.

Отвечая на вопрос одной из подписчиц, Бату Хасиков пообещал принять личное участие во всех районных праймериз, запланированных партией.

https://www.instagram.com/p/BxslLcchdat/

Как ранее сообщало ИА REGNUM, бывший представитель Калмыкии в Совете Федерации, советник главы Росмолодёжи Бату Хасиков был назначен врио главы республики 20 марта. На следующий день он заявил о намерении участвовать в выборах в сентябре 2019 года. «Я обязан идти на выборы и рассчитываю одержать победу, рассчитываю, что меня поддержат и в меня поверят жители Республики Калмыкия», — сказал он.