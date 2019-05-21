Уганда намерена разрешить дипломатический конфликт с Руандой

Кампала, , 15:39 — REGNUM Власти Уганды сообщили, что намереваются разрешить существующие дипломатические разногласия с Руандой. Об этом было объявлено через несколько месяцев после возникновения между странами пограничного конфликта в районе Гатуна. По словам министра иностранных дел Уганды Сэма Кутесы, послы обеих стран регулярно проводили переговоры, с целью нахождения долгосрочного решения проблемы.

Кроме того, по информации новостного агентства RFI Kiswahili, Кутеса добавил, что усилия стран были направлены на разрешение данного дипломатического кризиса. Также страны стремились не разглашать детали конфликта СМИ.

Тем не менее, министр подчеркнул, что угандийские власти были шокированы тем, что правительство Руанды решило закрыть границы по соображениям безопасности, а также по политическим мотивам, предупреждая своих граждан не отправляться в Уганду. Как утверждается, данные обстоятельства могут негативно сказаться на развитии Восточноафриканского сообщества.

Руанда в свою защиту заявила о том, что границы были закрыты в связи с ремонтными работами, однако руандийские власти предъявили обвинения правительству Уганды в аресте и оказании давления на граждан Руанды, проживающим на территории Уганды.

Напряженные отношения между странами стали причиной волнений среди угандийских и руандийских граждан.