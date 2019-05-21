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Федерация охотников во Франции приветствует «личное влияние» Макрона

Политика

Глава государства способствовал проведению реформы, которая привела к снижению стоимости лицензии для охотников

Париж, 21 мая 2019, 15:32 — REGNUM  Национальная федерация охотников во Франции, насчитывающая около 1,2 млн человек, приветствует «личное влияние» президента Эммануэля Макрона в их деле, сообщает Le Figaro.

«Я особенно признателен за личное влияние президента Франции Эммануэля Макрона и его постоянное участие в нашем деле с мая 2017 года. Уважая предвыборные обязательства, глава государства способствовал проведению реформы, которая привела к снижению стоимости лицензии для охотников с 400 до 200 евро», — заявил глава федерации охотников во Франции Вилли Шраен.

Напомним, бывший министр экологического перехода Франции Николя Юло ушел в отставку в августе 2018 года, раскритиковав вес лобби, включая охотников. Глава государства, напротив, несколько раз занимал позицию охотников.

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Политическая жизнь Франции
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