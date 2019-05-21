Сибирский полпред посоветовал властям Хакасии «думать о людях»

Абакан, , 15:28 — REGNUM Названы причины серьёзных сбоев в системе ЖКХ Хакасии. Об этом ИА REGNUM сообщили 21 мая в Сибирском окружном информационном центре.

Уточняется, что полпред президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло 21 мая провёл в Абакане совещание по итогам анализа проблемных вопросов функционирования организаций ЖКХ и энергетики региона.

Ранее проблемные вопросы в сфере жилищно-коммунального комплекса республики рассматривались 26 апреля. После этого свою оценку происходящему дали эксперты. Согласно их выводам, приведённым на сайте сибирского полпредства, к сложившейся ситуации привели «несовершенство тарифного регулирования, критически недостаточные объёмы финансирования отрасли в республике, отсутствие условий для привлечения внебюджетных источников за счёт концессий». Также недостаток инвестиций в коммунальную инфраструктуру оборачивается аварийно-восстановительными работами вместо планово-предупредительного ремонта сетей и оборудования. Ещё одна системная проблема — организация управления коммунальным комплексом в Хакасии.

Меняйло отметил, что проблемы и их причины понятны, и решить их нужно комплексно. Со стороны органов власти Хакасии необходимы системный государственный подход, принятие эффективных продуманных решений, поиск внутренних резервов для вывода отрасли из кризиса, подчеркнул Сергей Меняйло.

«Власть должна, в первую очередь, думать о людях, обеспечить полноценную и безопасную среду жизнедеятельности», — резюмировал сибирский полпред Сергей Меняйло.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 26 апреля 2019 года Сергей Меняйло в Абакане провёл совещание по проблемным вопросам функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Хакасии. В том числе он заявил о том, что в республике не выполняется поручение главы государства о необходимости мер, направленных на ликвидацию и недопущение роста задолженности в коммунальной сфере. Буквально за несколько месяцев долг предприятий ЖКХ республики перед энергетиками вырос в три раза.

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Как сообщили ИА REGNUM в «МРСК Сибири», долг коммунальной сферы Хакасии за электроэнергию перевалил на 20 мая составил 509 миллионов рублей. За предыдущий месяц долг увеличился на 50 млн рублей.