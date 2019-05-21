Джуба, 21 мая 2019, 22:22 — REGNUM Согласно заявлению министерства иностранных дел Южного Судана, страна планирует закрыть свои посольства во Франции, Израиле, Саудовской Аравии, ОАЭ, Норвегии и Гане. По информации танзанийского новостного издания ZanzibarLeo, данное решение было принято в связи с финансовыми проблемами, с которыми страна сталкивается в настоящее время. Кроме того, известно, что в конце прошлой недели министерство иностранных дел Южного Судана сократило 40 дипломатов.
Южный Судан закроет посольства в шести странах из-за нехватки средств
Власти Южного Судана сообщили, что планируют закрыть свои дипломатические представительства в шести странах
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