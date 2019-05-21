Вторник, 21 Мая 2019 года
15:37:11 МСК

Органы власти переселяют в объекты культурного наследия

Политика

На основании договора

Москва, 21 мая 2019, 15:27 — REGNUM  Федеральные органы госвласти смогут получить возможность для функционирования в объектах культурного наследия. Как передает корреспондент ИА REGNUM 21 мая, соответствующий правительственный законопроект Госдумы приняла в первом чтении.

Дополняется перечень организаций, которым могут предоставляться в безвозмездное пользование на основании договора безвозмездного пользования находящиеся в государственной собственности объекты культурного наследия, включив в этот перечень федеральные органы государственной власти.

«Там могут размещаться органы власти», — отметила замглавы Минкультуры Алла Манилова.

Также в министерстве указали на то, что при такой схеме объекты будут находиться в сохранности.

Кроме того, говорит Манилова, законопроект решает проблемы размещения в регионах территориальных органов федеральной власти.

Во втором чтении инициатива будет распространена на регионы. Органы власти субъектов РФ также получат возможность на основании договора пользоваться объектом культурного наследия.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Защита культурного наследия
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить