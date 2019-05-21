Органы власти переселяют в объекты культурного наследия

Москва, , 15:27 — REGNUM Федеральные органы госвласти смогут получить возможность для функционирования в объектах культурного наследия. Как передает корреспондент ИА REGNUM 21 мая, соответствующий правительственный законопроект Госдумы приняла в первом чтении.

Дополняется перечень организаций, которым могут предоставляться в безвозмездное пользование на основании договора безвозмездного пользования находящиеся в государственной собственности объекты культурного наследия, включив в этот перечень федеральные органы государственной власти.

«Там могут размещаться органы власти», — отметила замглавы Минкультуры Алла Манилова.

Также в министерстве указали на то, что при такой схеме объекты будут находиться в сохранности.

Кроме того, говорит Манилова, законопроект решает проблемы размещения в регионах территориальных органов федеральной власти.

Во втором чтении инициатива будет распространена на регионы. Органы власти субъектов РФ также получат возможность на основании договора пользоваться объектом культурного наследия.