Эфиопия перешла на нормированную систему электроснабжения

Аддис-Абеба, , 15:50 — REGNUM Министр водных ресурсов и электроснабжения Эфиопии Селеши Бекеле сообщил, что страна перешла на систему нормирования электроэнергии для бытовых и промышленных потребителей в связи со снижением уровня воды на плотине гидроэлектростанции, что привело к дефициту производства.

По информации танзанийского новостного издания «ZanzibarLeo», реформа затронет как обычных граждан, так и промышленные объекты. По словам министра, снижение уровня воды на плотине ГЭС «Гибе» привело к снижению выработки электроэнергии в стране на 476 мегаватт, что составляет более трети общего объема выработки электричества в Эфиопии.

Кроме того, вследствие этого правительство Эфиопии приостановило экспорт электроэнергии в соседние страны Джибути и Судана, который приносил стране более 180 миллионов долларов США в год.

Система нормирования электричества будет действовать в стране до июня, внутренним потребителям будут отключать электричество на несколько часов каждый день, при этом цементные и сталелитейные заводы будут вынуждены сократить количество смен на производстве в связи с существующими обстоятельствами.