Военный совет Судана и «Альянс за свободу» будут продолжать переговоры

Хартум, , 16:35 — REGNUM Военный Совет Судана сообщил, что переговоры с «Альянсом за свободу и перемены» будут продолжаться до достижения договоренности о переходном правительстве. Обе стороны имели разногласия по вопросу переходного правительства, которое возьмет бразды правления в стране после свержения в прошлом месяце режима диктатуры Омара аль-Башира, длившейся в стране на протяжении многих лет.

По информации танзанийского новостного издания «ZanzibarLeo», Военный Совет настаивает на получении большего количества мест в правительстве, в свою очередь «Альянс за свободу и перемены» требует передать основную часть мест гражданским властям.

Переговоры между двумя конфликтующими сторонами были приостановлены Военным Советом на прошлой неделе в связи с угрозой безопасности в столице страны городе Хартум. Демонстранты установили заграждения на одном из шоссе. В результате ликвидации властями препятствий на дороге погибло пятеро человек.

Как сообщается, Военному Совету и оппозиции уже удалось достичь соглашения по установлению трехмесячного переходного периода и создании парламента, в состав которого будут включено 300 депутатов.