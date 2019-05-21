ЦИК Казахстана выпустит более 12 млн бюллетеней

Нур-Султан, , 15:25 — REGNUM В Казахстане будет выпущено 12 067 475 избирательных бюллетеней для голосования на досрочных выборах президента. Об этом 21 мая заявила секретарь Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Сабила Мустафина, сообщает агентство «Казинформ».

Она напомнила, что резерв избирательных бюллетеней должен составлять 1% от общего числа избирателей. Мустафина отметила, что для обеспечения защиты от подделки была установлена степень защищенности бюллетеней.

Избирательные бюллетени необходимо передать комиссиям не раньше 6 июня и не позднее 8 июня, добавила секретарь ЦИК.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 мая заместитель председателя Госдумы России Иван Мельников заявил, что делегацию наблюдателей на выборах президента Казахстана от Государственной думы возглавит Сергей Неверов.

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