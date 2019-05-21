Эквадор подсчитал затраты на содержание Ассанжа в посольстве

Кито, , 15:22 — REGNUM Стоимость содержания основателя портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа в посольстве Эквадора в Лондон обошлось в менее чем $800 тыс. за почти семь лет. Об этом, как передает агентство EFE, говорится в докладе Главного контрольного управления (CGE) этой страны.

Отмечается, что среди расходов — медицинские услуги, продукты питания, охрана, а также предоставление связи. Всего за время нахождения Ассанжа в посольстве было потрачено 795,3 тыс. долларов.

Как сообщало ИА REGNUM, основатель портала WikiLeaks Джулиан Ассанж был задержан британской полицией в середине апреля в здании посольства Эквадора в Лондоне, где он укрывался с 2012 года. Эквадорские власти отказали Ассанжу в предоставлении дипломатического убежища.

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