Начало межпартийного саммита в Уганде отложили на неопределенный срок

Энтеббе, Уганда, , 15:41 — REGNUM Проведение второго саммита Организации межпартийного диалога (IPOD), который должен был стартовать в отеле Protea Hotel в Энтеббе 20 мая, «висит на волоске», передает Daily Monitor Uganda.

Саммит не был начат из-за отсутствия президента страны Йовери Мусевени, который также является председателем NRM.

На саммите была запланировала закрытая встреча высших представителей партий, они должны были «обсудить спорные моменты общественного управления, избирательной системы и государственного финансирования политических партий». После чего члены закрытой встречи должны были представить совместное заявление.

Все было подготовлено для проведения мероприятия, однако со вчерашнего дня оно так и не было начато. Заявление об отмене или переносе мероприятия сделано не было.

IPOD — коалиция партий «Национальное движение сопротивления» (NRM), «Демократическая партия» (DP), «Форум демократических изменений» (FDC), «Национальный конгресс Уганды» (UPC) и «Форум правосудия» (JEEMA).