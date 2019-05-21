Дамаск готовится ко второму этапу наступления на северо-западе страны

Дамаск, , 15:19 — REGNUM Первый этап наступления Сирийской арабской армии и ее союзников был сосредоточен на районах в северо-западной части провинции Хама. В результате успешного продвижения сирийские войска достигли района Джабаль Шашабо и равнины Эль-Гааб.

Второй этап наступления будет сосредоточен на равнине Эль-Гааб, которая находится под контролем боевиков с весны 2015 года. Об этом сообщает новостной ресурс Al-Masdar News.

Для того, чтобы это наступление было успешным, сирийской армии необходимо будет захватить ключевой город Кабани, расположенный на вершине горы, с которого открывается вид на большую часть равнины Эль-Гааб, и близлежащий город Джиср-эш-Шугур. Данные населенные пункты контролируются террористическими группировками «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Исламской партией Туркестана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Недавно «Исламская партия Туркестана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) выступила с угрозами в адрес России, обещая устроить ситуацию, которая сложилась у СССР в Афганистане. ИА REGNUM ранее сообщало об этом.

Главным фактором, который может осложнить ведение наступательный действий Сирийской арабской армии, является позиция Турции. Однако по данному направлению появились позитивные сигналы. По словам президента Сирии Башара Асада, сирийская делегация провела две встречи с руководителем турецкой разведывательной службы MIT Хаканом Фиданом. Башар Асад также заявил о готовности встретиться с президентом Турции Реджепом Эрдоганом.